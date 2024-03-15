Сотрудница «Ромы» была уволена за интимное видео со своим участием

Руководители футбольного клуба «Рома» уволили сотрудницу, отработавшую в системе римлян более десяти лет, за видео интимного характера с её участием.

По сообщениям итальянских СМИ, накануне стало известно об инциденте, случившемся осенью 2023 года.



Тогда один из футболистов молодёжного состава «Ромы» попросил у работницы клуба мобильный телефон, чтобы совершить звонок, однако вместо этого решил посмотреть медиафайлы.



Он нашёл интимное видео с участием девушки и другого работника системы клуба и отправил в командный чат.



После того, как о существовании ролика узнали в руководстве «Ромы», оба сотрудника были уволены.



Отмечается, что футболист на данный момент не понёс никакой ответственности. Более того, он не достиг совершеннолетия, что усложняет процесс разбирательства.



На данный момент имена всех фигурантов дела не разглашаются.

Адвокаты пострадавшей девушки намерены обратиться в суд.