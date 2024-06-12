Главный тренер заявил, что сборная России по велотреку поборется за золото Олимпиады в США

Главный тренер сборной России по велотреку Сергей Ковпанец заявил, что сборная России по велотреку нацелена на золотые медали Олимпийских игр 2028 года в США.

«У нас сейчас один курс — на Лос-Анджелес, или Город ангелов, как его ещё называют. Я думаю, что к следующим Играм у нас будет очень серьёзная команда. Нужно много работать, постоянно пытаться добиваться более высокого результата, чтобы через 4 года уже быть на золотом олимпийском пьедестале», — сказал Ковпанец ТАСС.

Ковпанец отметил, что в составе сборной есть очень сильная молодёжь, работающая с опытными и мастеровитыми тренерами, а российские спортсмены с каждым годом только улучшают собственные результаты.

Летние Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года. Церемония открытия игр назначена на 14 июля.

Ранее синхронистки Колесниченко и Дорошко сообщили, что хотят выступить на ОИ-2028.