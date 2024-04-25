Синхронистки Колесниченко и Дорошко хотят выступить на ОИ-2028

Выступающие в дуэте российские синхронистки Светлана Колесниченко и Майя Дорошко заявили, что хотели бы принять участие в летних Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

«Давайте сначала посчитаем, сколько мне будет лет в 2028 году. Всё непредсказуемо, я всегда ставила себе цели планомерно. Конечно, я бы хотела съездить на Олимпийские игры, в Париж, к сожалению, не попала, но в 2028 году может быть», — цитирует ТАСС Дорошко.

При этом Колесниченко выразила надежду, что к моменту проведения летних Игр в Лос-Анджелесе она сохранит мотивацию из-за возраста, прихода новых, молодых конкурентов и изменений в правилах. На момент проведения ОИ-2028 Светлане исполнится 34 года.

«Верю в то, что поеду на Олимпиаду в 2028 году. И очень хочу поехать», — призналась синхронистка.

Колесниченко трижды завоёвывала золото на Олимпийских играх, 16 раз побеждала на чемпионатах мира и 11 раз — на первенствах Европы. В активе Дорошко значатся две золотые медали ЧМ.

Ранее президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов ответил, почему отечественные спортсмены решили не выступать на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.