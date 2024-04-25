В Федерации фехтования России объяснили отказ от участия в ОИ-2024

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов ответил, почему отечественные спортсмены решили не выступать на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Раз мы не участвуем, значит, Олимпийские игры нам не нужны. Джорджио Скарсо, к сожалению, отметил, что мы не будем участвовать, но он, будучи президентом Европейской конфедерации фехтования, и его компания сделали всё, чтобы нас оттуда исключить на том конгрессе в Кракове в июне 2023 года, в котором мы даже не могли участвовать, чтобы как-то защитить себя. То, что не смогли сделать в июне 2022 года, они сделали в июне 2023 года. То, что там творится, — понятно, что это сумасшедший дом», — цитирует Мамедова ТАСС.

По словам главы ФФР, на двух последних Олимпиадах российские спортсмены имели максимальное число лицензий в количестве 24, чем не могла похвастаться ни одна другая страна. При этом на Играх 2024 года отечественные фехтовальщики смогли бы рассчитывать максимум на шесть.

«А что сказать остальным 18 спортсменам, которые тренировались, выступали, защищали Родину? Сказать: «Сидите дома, товарищи, вы недостойны»? Нельзя разделять, это приведёт к разделению общества», — отметил Мамедов.

На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио российские фехтовальщики заняли первое место в неофициальном общекомандном зачёте. Спортсмены завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали.

Ранее президент Европейской конфедерации фехтования (EFC) Джорджио Скарсо сообщил, что российские спортсмены не примут участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.