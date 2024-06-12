Пресс-служба «СКА Арены»: последствия пожара будут устранены к новому сезону

В пресс-службе «СКА Арены» сообщили, что последствия пожара в спортивно-концертном комплексе будут устранены до старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Работы идут в плановом режиме для того, чтобы обеспечить готовность объекта к новому хоккейному сезону. Мы приложим для этого все усилия, чтобы все последствия, которые привели к пожару, были устранены в кратчайшие сроки. Естественно, мы заинтересованы сами в этом. Сомнений в том, что мы успеем это устранить, у нас нет», — сообщил представитель пресс-службы в разговоре с ТАСС.

Возгорание арены произошло ночью 8 июня. Площадь пожара составила около 225 кв. м. Предположительно, причиной стала неисправность проводки, из-за чего загорелся рекламный щит. Сумма ущерба устанавливается.

Первый домашний матч сезона СКА проведёт 12 сентября против челябинского «Трактора».

Ранее пресс-служба СКА отреагировала на информацию о пожаре на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.