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ХК СКА: пожар на арене никак не влияет на расписание команды

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Пресс-служба ХК СКА отреагировала на информацию о пожаре на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.
ХК СКА: пожар на арене никак не влияет на расписание команды
  • РИА Новости

«В настоящее время ХК СКА не имеет договорных отношений с ареной и никак там не присутствовал. Пожар никак не влияет на наше расписание», — говорится в сообщении.

Возгорание арены произошло ночью 8 июня. Площадь пожара составила около 225 кв. м. Предположительно, причиной стала неисправность проводки, из-за чего загорелся рекламный щит. Сумма ущерба устанавливается. 

Ранее Никита Серебряков вспомнил о встрече с Владимиром Путиным на «СКА Арене».

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