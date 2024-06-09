ХК СКА: пожар на арене никак не влияет на расписание команды
- РИА Новости
«В настоящее время ХК СКА не имеет договорных отношений с ареной и никак там не присутствовал. Пожар никак не влияет на наше расписание», — говорится в сообщении.
Возгорание арены произошло ночью 8 июня. Площадь пожара составила около 225 кв. м. Предположительно, причиной стала неисправность проводки, из-за чего загорелся рекламный щит. Сумма ущерба устанавливается.
Ранее Никита Серебряков вспомнил о встрече с Владимиром Путиным на «СКА Арене».