Австралийская спортсменка раскритиковала стоимость билетов на Олимпиаду в Париже
- РИА Новости
«Нашей семье и друзьям придётся заплатить около $1625 (144 625 рублей. — RT) за билет, чтобы посмотреть только одну из моих игр на Олимпиаде», — написала Кернс в социальной сети.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее Бах похвалил членов МОК за отсутствие политизации Олимпиады.