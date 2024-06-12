Австралийская спортсменка раскритиковала стоимость билетов на Олимпиаду в Париже

Олимпийская чемпионка по водному поло австралийка Матильда Кернс раскритиковала стоимость билетов для посещения Олимпийских игр в Париже.

«Нашей семье и друзьям придётся заплатить около $1625 (144 625 рублей. — RT) за билет, чтобы посмотреть только одну из моих игр на Олимпиаде», — написала Кернс в социальной сети.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Бах похвалил членов МОК за отсутствие политизации Олимпиады.