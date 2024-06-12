Осуждённая в России баскетболистка Грайнер выступит за сборную США на Олимпиаде в Париже

Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США по баскетболу Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков и обменяна впоследствии, вошла в состав олимпийской национальной команды.

«Мы отобрали команду, которая, будет достойно представлять США на Олимпиаде в Париже. Баскетбол в США отличается непревзойдённой глубиной, что делает процесс выбора сложным и конкурентным. Преданность этих спортсменов баскетболу в США не имеет себе равных», — заявил председатель комитета женской сборной США по баскетболу Джен Риццотти, слова которого приводит пресс‑служба Федерации баскетбола США.

В феврале 2022 года Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У баскетболистки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил американку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

8 декабря 2022-го стало известно, что Грайнер освободили из тюрьмы для обмена на бизнесмена Виктора Бута. Эту информацию официально подтвердил МИД РФ.

Ранее Грайнер рассказала об ужасных мыслях, преследовавших её в российской тюрьме.