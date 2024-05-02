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Грайнер рассказала об ужасных мыслях, преследовавших её в российской тюрьме

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Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США по баскетболу Бриттни Грайнер рассказала, какие мысли посещали её в российской тюрьме.
Грайнер рассказала об ужасных мыслях, преследовавших её в российской тюрьме
  • РИА Новости

«Да, я просто чувствовала, что не смогу справиться со всем ужасом, что мне предстоит», — цитирует Грайнер ABC.

Американка была арестована в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево за ввоз наркотических веществ. В августе она была приговорена к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, однако в начале декабря обменяна на российского бизнесмена Виктора Бута, который находился в заключении на территории США.

Ранее сообщалось, что Грайнер пожаловалась на условия в российской тюрьме.

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