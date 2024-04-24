Обменянная баскетболистка из США Грайнер пожаловалась на условия в российской тюрьме

Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США по баскетболу Бриттни Грайнер заявила, что почувствовала себя неполноценным человеком в российской тюрьме.

«На матрасе было огромное пятно крови, а у меня самой не было ни мыла, ни туалетной бумаги. В тот момент я почувствовала себя неполноценным человеком. Я подумала: «Что ж, это будет весёлая поездочка», — приводит слова Грайнер Inside the Games.

Американка была арестована в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево за ввоз наркотических веществ. В августе она была приговорена к 9 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, однако в начале декабря обменяна на российского бизнесмена Виктора Бута, который находился в заключении на территории США.

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