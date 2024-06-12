Тарасова — о деле Валиевой в CAS: никому не интересна медаль двухлетней давности

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российской стороны по делу Камилы Валиевой.

«Нам пора перестать говорить на эту тему. Кого сейчас интересует медаль двухлетней давности? Я предлагаю смотреть вперёд, на следующую Олимпиаду — какими мы там будем, за что будем бороться. Я даже не сомневаюсь в том, что россияне будут допущены на следующую зимнюю Олимпиаду в Италии», — сказала Тарасова «Матч ТВ».

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее сообщалось, что CAS может рассмотреть апелляцию Канады на бронзу российских фигуристов 22 июля.