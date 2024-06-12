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Чесноков: среди россиян явного фаворита на золото Олимпиады нет

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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мнением о фаворитах предстоящих Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Чесноков: среди россиян явного фаворита на золото Олимпиады нет
  • Gettyimages.ru

Чесноков сказал, что главными фаворитами предстоящих Игр считает Новака Джоковича, Карлоса Алькараса и Янника Синнера, и отметил, что у россиян не так много шансов выиграть турнир. 

«Медведев на «Ролан Гаррос» выглядел слабо, Рублёв вылетел рано, я этого не ожидал. Честно говоря, я не вижу стабильности у наших игроков. Думаю, у девушек ещё меньше шансов показать что‑то гениальное. Среди россиян явного фаворита на золото Олимпиады нет», — сказал Чесноков, его слова приводит «Матч ТВ».

ITF приняла решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Атлеты должны соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в применимых правилах ITF.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Тарпищев рассказал о перспективах Медведева и Рублёва на Олимпиаде.

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