Тарпищев рассказал о перспективах Медведева и Рублёва на Олимпиаде

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил перспективы Даниила Медведева и Андрея Рублёва на Олимпийских играх в Париже.

«Если Медведев и Рублёв от болячек избавятся, то сыграют лучше, (чем в Токио). И легче будет играть ещё и благодаря тому, что есть ограничение на число игроков от страны, не надо будет обыгрывать по 20 испанцев», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

ITF приняла решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Атлеты должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в применимых правилах ITF.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Тарпищев назвал имена теннисистов, которые выступят на Олимпийских играх 2024 года.