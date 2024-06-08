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Тарпищев рассказал о перспективах Медведева и Рублёва на Олимпиаде

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил перспективы Даниила Медведева и Андрея Рублёва на Олимпийских играх в Париже.
Тарпищев рассказал о перспективах Медведева и Рублёва на Олимпиаде
  • РИА Новости

«Если Медведев и Рублёв от болячек избавятся, то сыграют лучше, (чем в Токио). И легче будет играть ещё и благодаря тому, что есть ограничение на число игроков от страны, не надо будет обыгрывать по 20 испанцев», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

ITF приняла решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Атлеты должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в применимых правилах ITF.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Тарпищев назвал имена теннисистов, которые выступят на Олимпийских играх 2024 года.

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