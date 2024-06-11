Смагин считает, что в FIDE может произойти раскол из-за ситуации с ФШР

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин считает, что в Международной шахматной федерации (FIDE) может произойти раскол из-за ситуации с лишением членства.

«Я думаю, что ситуация с лишением членства нашей федерации благоразумно разрешится, иначе просто произойдёт раскол в FIDE. Россия является самой шахматной страной, внёсшей огромный вклад в развитие спорта, поэтому без нас развивать мировые шахматы очень трудно», — приводит слова Смагина ТАСС.

В FIDE выразили готовность заменить решение о двухлетнем отстранении ФШР на условное с испытательным сроком на три года в том случае, если будет соблюдён ряд условий.

В частности, в ФШР должны упразднить действующий попечительский совет, на членов которого наложены международные санкции. Помимо этого, FIDE требует приостановки деятельности организации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Ранее сообщалось, что ФШР подаст апелляцию на решение комиссии по этике FIDE о лишении членства.