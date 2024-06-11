Медведев: если будет шанс сыграть на Олимпиаде, сделаю это с удовольствием

Российский теннисист Даниил Медведев высказался об Олимпийских играх в Париже.

«В теннисе мы так относимся к Олимпийским играм — по крайней мере до того, как туда попадаем, — что они не настолько важны, как Большой шлем. Поэтому, когда я приехал в Токио, у меня не было никаких особых чувств. Но когда я там оказался, то действительно почувствовал особенный олимпийский дух. Атмосферу, где собираются люди из разных видов спорта. Поэтому, если будет шанс сыграть на Олимпиаде, сделаю это с удовольствием. Буду стараться, бороться, побеждать, и для меня это будет очень важно», — приводит слова Медведева газета «Известия».

ITF приняла решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Атлеты должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в применимых правилах ITF.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Тарпищев рассказал о перспективах Медведева и Рублёва на Олимпиаде.