Обляков — о назначении нового главного тренера в ЦСКА: не ожидал такого

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о реакции на назначение нового главного тренера команды.

«Я не ожидал такого, но команде по-прежнему нужно двигаться вперёд. Пообщался ли с Николичем? Пока нет, даже дистанционно не разговаривали», — приводит слова Облякова Sport24.

3 июня ЦСКА объявил об увольнении Федотова. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в 2023 году.

Позднее было объявлено о назначении Марко Николича, который уже работал в России — в «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России в сезоне-2020/21 и завоевал бронзовые медали РПЛ.

Ранее Марко Николич прокомментировал назначение в армейский клуб.