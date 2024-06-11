Обляков — о назначении нового главного тренера в ЦСКА: не ожидал такого
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Я не ожидал такого, но команде по-прежнему нужно двигаться вперёд. Пообщался ли с Николичем? Пока нет, даже дистанционно не разговаривали», — приводит слова Облякова Sport24.
3 июня ЦСКА объявил об увольнении Федотова. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в 2023 году.
Позднее было объявлено о назначении Марко Николича, который уже работал в России — в «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России в сезоне-2020/21 и завоевал бронзовые медали РПЛ.
Ранее Марко Николич прокомментировал назначение в армейский клуб.