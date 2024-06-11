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Талалаев — о слухах про увольнение: 16 июня встречусь с руководством «Химок»

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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал слухи о своём увольнении.
Талалаев — о слухах про увольнение: 16 июня встречусь с руководством «Химок»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Как говорил классик — не читайте до обеда советских газет. Вам интересны мои планы? 15 июня прилечу в Москву, 16-го встречусь с руководством «Химок». Не звонили ли из «Химок»? Нет, не звонили», — приводит слова Талалаева Metaratings.ru.

В СМИ появилась информация, что Талалаев будет уволен с поста главного тренера «Химок». Владимир Слишкович в публикациях назывался одним из главных кандидатов на замену.

Талалаев возглавил «Химки» весной 2023 года. Контракт был подписан на пять лет. Под его руководством команда стала чемпионом Первой лиги сезона-2023/24 и вышла в РПЛ.

Ранее в «Химках» опровергли информацию об увольнении Талалаева.

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