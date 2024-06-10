В «Химках» опровергли информацию об увольнении Талалаева

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал информацию об увольнении Андрея Талалаева с поста главного тренера.

«Не знаю, это какие-то слухи. Андрей Викторович останется действующим тренером ФК «Химки». Больше сказать нечего. Не понятно, откуда появилась такая информация», — приводит слова Оленева Sport24.

Сообщалось, что одним из кандидатов на место главного тренера является Владимир Слишкович, который ранее работал в «Спартаке».

Талалаев возглавил «Химки» весной 2023 года. Контракт был подписан на пять лет. Под его руководством команда стала чемпионом Первой лиги сезона-2023/24 и вышла в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Рубин» и «Химки» проявляют интерес к вратарю ЦСКА Помазуну.