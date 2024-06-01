Metaratings: «Рубин» и «Химки» проявляют интерес к вратарю ЦСКА Помазуну

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, который выступает на правах аренды в «Урале», может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Metaratings.ru, интерес к игроку проявляют «Химки» и «Рубин». Клубы РПЛ потеряли своих основных голкиперов и готовы усилить вратарскую позицию.

Напомним, что Помазун принадлежит ЦСКА. 27-летний игрок проводит сезон в «Урале» на правах аренды. В сезоне-2023/24 футболист провёл за клуб 34 матча во всех турнирах, пропустил 50 мячей и восемь раз сыграл на ноль.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко с поста наставника «Урала».