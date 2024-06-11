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Кузяев заявил, что разница между российским чемпионатом и французским ощутима

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Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев сравнил уровень чемпионатов России и Франции.
Кузяев заявил, что разница между российским чемпионатом и французским ощутима
  • AFP
  • © Lou BENOIST

«Разница между российским чемпионатом и французским ощутима. Я бы не сказал, что наш чемпионат слишком плохой, но во Франции уровень повыше в плане интенсивности, скоростей, единоборств», — приводит слова Кузяева «Матч ТВ».

Кузяев перешёл в «Гавр» из «Зенита» летом 2023 года. В прошедшем сезоне россиянин сыграл за команду 33 матча, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее Кузяев поделился мнением о предстоящем трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

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