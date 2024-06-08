Кузяев уверен, что у Сафонова получится проявить себя в ПСЖ

Полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев поделился мнением о предстоящем трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Французский язык непростой. В чемпионате Франции скорости повыше, интенсивности больше, игроки более атлетичны. Естественно, у Матвея получится во Франции. У него твёрдый характер», — сказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».

По информации СМИ, вратарю запретили выезд из страны из-за долга по алиментам в размере 60 млн рублей. По этой причине его переход в «Пари Сен-Жермен» находится под угрозой срыва.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода уже согласованы, о трансфере будет объявлено в июне. Отмечается, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее Валерий Карпин признался, что почувствовал радость, узнав о трансфере Сафонова в ПСЖ.