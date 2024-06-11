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Аванесян проведёт бой за титул чемпиона мира IBF с Эннисом

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Россиянин Давид Аванесян подерётся с американцем Джароном Эннисом за титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в весовой категории до 66,68 кг.
Аванесян проведёт бой за титул чемпиона мира IBF с Эннисом
  • Gettyimages.ru
  • © James Chance

«Меня не нужно просить дважды, чтобы устроить бой с кем-нибудь, особенно с таким именитым боксёром, как Эннис. Обещаю, мы проверим его уровень», — приводит слова Аванесяна Boxingscene.

Аванесян заменит Коди Краули, который отказался от боя из-за травмы. Поединок состоится 13 июля в Филадельфии.

На счету россиянина 30 побед (18 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. В активе Энниса 31 победа (28 нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее Аванесян проиграл Кроуфорду в бою за титул чемпиона мира по версии WBO.

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