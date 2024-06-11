Аванесян проведёт бой за титул чемпиона мира IBF с Эннисом
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«Меня не нужно просить дважды, чтобы устроить бой с кем-нибудь, особенно с таким именитым боксёром, как Эннис. Обещаю, мы проверим его уровень», — приводит слова Аванесяна Boxingscene.
Аванесян заменит Коди Краули, который отказался от боя из-за травмы. Поединок состоится 13 июля в Филадельфии.
На счету россиянина 30 побед (18 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. В активе Энниса 31 победа (28 нокаутом) и ни одного поражения.
Ранее Аванесян проиграл Кроуфорду в бою за титул чемпиона мира по версии WBO.