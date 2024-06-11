В МОК оправдались за появление баннера с Исинбаевой перед Олимпиадой в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил использование баннера с изображением Елены Исинбаевой для продвижения летних Олимпийский игр 2024 года в Париже.

«Плакат, изображённый и распространённый в российских СМИ и на российских платформах социальных сетей, относится к рекламной кампании, которая была запущена в 2020 году, задолго до того, как сложилась нынешняя ситуация», — сообщили в МОК РИА Новости.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами. Атлеты будут выступать без флага и гимна.

Ранее Тарасова назвала баннер с фото Исинбаевой в Париже рекламой российского спорта.