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В МОК оправдались за появление баннера с Исинбаевой перед Олимпиадой в Париже

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Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил использование баннера с изображением Елены Исинбаевой для продвижения летних Олимпийский игр 2024 года в Париже.
В МОК оправдались за появление баннера с Исинбаевой перед Олимпиадой в Париже
  • AP
  • © Aurelien Morissard

«Плакат, изображённый и распространённый в российских СМИ и на российских платформах социальных сетей, относится к рекламной кампании, которая была запущена в 2020 году, задолго до того, как сложилась нынешняя ситуация», — сообщили в МОК РИА Новости.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами. Атлеты будут выступать без флага и гимна.

Ранее Тарасова назвала баннер с фото Исинбаевой в Париже рекламой российского спорта.

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