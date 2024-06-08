Тарасова назвала баннер с фото Исинбаевой в Париже рекламой российского спорта

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что во Франции в преддверии летних Олимпийских игр 2024 года появилась реклама с изображением российской прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой с российским флагом.

«Они выставляют эту фотографию, говоря: смотрите, это Олимпийские игры и это русские. Все понимают, что это Исинбаева, и, на мой взгляд, это огромная реклама РФ, российского спорта. Потому что без русских спорт — это просто смешно, мы были, есть и будем», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами. Атлеты будут выступать без флага и гимна.

Ранее Дегтярёв заявил, что Россия не собирается выходить из олимпийского движения.