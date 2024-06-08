RT в Telegram
Подпишись

Тарасова назвала баннер с фото Исинбаевой в Париже рекламой российского спорта

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что во Франции в преддверии летних Олимпийских игр 2024 года появилась реклама с изображением российской прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой с российским флагом.
Тарасова назвала баннер с фото Исинбаевой в Париже рекламой российского спорта
  • РИА Новости

«Они выставляют эту фотографию, говоря: смотрите, это Олимпийские игры и это русские. Все понимают, что это Исинбаева, и, на мой взгляд, это огромная реклама РФ, российского спорта. Потому что без русских спорт — это просто смешно, мы были, есть и будем», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами. Атлеты будут выступать без флага и гимна.

Ранее Дегтярёв заявил, что Россия не собирается выходить из олимпийского движения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить