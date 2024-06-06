Дегтярёв: из олимпийского движения мы не выходим, многие хотят, чтобы мы хлопнули дверью

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что Россия не собирается выходить из олимпийского движения.

«Из олимпийского движения мы не выходим, мы есть. С той стороны многие хотят, чтобы мы хлопнули дверью, мы этого делать не будем. Эта история подвержена влиянию извне, наши спортсмены испытывают дискриминацию», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами. Атлеты будут выступать без флага и гимна.

Ранее Чернышенко заявил, что российские спортсмены могут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже, не боясь нарушения закона.