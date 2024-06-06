Дегтярёв: из олимпийского движения мы не выходим, многие хотят, чтобы мы хлопнули дверью
- РИА Новости
«Из олимпийского движения мы не выходим, мы есть. С той стороны многие хотят, чтобы мы хлопнули дверью, мы этого делать не будем. Эта история подвержена влиянию извне, наши спортсмены испытывают дискриминацию», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.
Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами. Атлеты будут выступать без флага и гимна.
Ранее Чернышенко заявил, что российские спортсмены могут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже, не боясь нарушения закона.