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Юран: Станкович брал золото в Сербии, но там на него претендуют всего две команды

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Российский тренер, возглавлявший в минувшем сезоне нижегородский «Пари НН», Сергей Юран прокомментировал назначение сербского специалиста Деяна Станковича в московский «Спартак».
Юран: Станкович брал золото в Сербии, но там на него претендуют всего две команды
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

Ранее Юран резко прокомментировал приток специалистов из других стран в российский чемпионат, заявив, что сейчас в РПЛ всё захватили балканские представители.

«От своих слов не отказываюсь. Ну должно же быть у нас какое-то самоуважение?! Почему так относятся к российским тренерам?» — сказал Юран «Спорт-Экспрессу».

Отдельно Юран прокомментировал назначение серба Деяна Станковича в московский «Спартак».

«Если бы не поиграл в Европе, я бы, может, спокойнее относился ко всем этим историям. Но на Западе иностранца зовут только в том случае, если он уже добился серьёзных успехов. Станкович выиграл чемпионат Сербии с «Црвеной звездой», но там всего две команды, которые претендуют на золото. Ещё он побеждал в чемпионате Венгрии. А там разве есть конкуренты у «Ференцвароша»? Один клуб разыгрывает чемпионство», — резюмировал он. 

Ранее стало известно, что Станкович проведёт первую тренировку со «Спартаком» 21 июня.

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