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В CAS подтвердили проведение слушаний по апелляциям российской стороны по делу Валиевой 12 июня

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Пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщила дату проведения слушаний по апелляциям российской стороны по делу фигуристки Камилы Валиевой.
В CAS подтвердили проведение слушаний по апелляциям российской стороны по делу Валиевой 12 июня
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Слушания по следующим вопросам состоятся 12 июня 2024 года: Олимпийский комитет России против Международного союза конькобежцев; Федерация фигурного катания на коньках России против ISU; Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Виктория Синицина и Камила Валиева против ISU, сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе суда.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

26 февраля CAS зарегистрировал отдельные апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и российской команды, которые просят вернуть сборной первое место в командном турнире на Олимпиаде 2022 года.

Ранее сообщалось, что церемония награждения фигуристов за Олимпиаду-2022 пройдёт в августе в Париже.

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