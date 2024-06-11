Карпов: с Сафонова снят запрет на выезд из России

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов погасил задолженность по алиментам и может покинуть территорию России для осуществления трансфера во французский «Пари Сен-Жермен».

Об этом в своём Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

В сообщении отмечается, что ПСЖ официально объявит о переходе россиянина в скором времени.

По информации СМИ, вратарю был запрещён выезд из страны из-за долга по алиментам в размере 60 млн рублей.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода уже согласованы, о трансфере будет объявлено в июне. Отмечается, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее депутат Милонов назвал будущий переход Сафонова в ПСЖ предательством.