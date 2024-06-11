Карпов: с Сафонова снят запрет на выезд из России
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Об этом в своём Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.
В сообщении отмечается, что ПСЖ официально объявит о переходе россиянина в скором времени.
По информации СМИ, вратарю был запрещён выезд из страны из-за долга по алиментам в размере 60 млн рублей.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода уже согласованы, о трансфере будет объявлено в июне. Отмечается, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.
Ранее депутат Милонов назвал будущий переход Сафонова в ПСЖ предательством.