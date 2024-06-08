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Милонов назвал будущий переход Сафонова в ПСЖ предательством

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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал новость о том, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов может продолжить карьеру во французском «Пари Сен-Жермен».
Милонов назвал будущий переход Сафонова в ПСЖ предательством
  • РИА Новости

«Я считаю, что это предательство. Если бы это были мирные годы, до 2022-го, я бы даже радовался, что наш русский парень играет в ПСЖ. Сейчас, конечно, нет. Франция занимает одну из самых радикальных позиций в отношении нашей страны. Сейчас не то время, чтобы пристраивать свою задницу где покомфортнее», — заявил Милонов «РБ Спорту».

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода уже согласованы, о трансфере будет объявлено в июне. Отмечается, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн. Однако накануне СМИ сообщали, что вратарю запретили выезд из страны из-за долга по алиментам в размере 60 млн рублей. По этой причине его переход в «Пари Сен-Жермен» находится под угрозой срыва.

Ранее Валерий Карпин признался, что почувствовал радость, узнав о трансфере Сафонова в ПСЖ.

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