Филимонов: уровень футбола в Европе выше, и нашим игрокам надо уезжать

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением об отъезде российских футболистов в зарубежные чемпионаты.

«Учитывая то, что уровень футбола в Европе выше, чем у нас в стране, надо уезжать. Нашим футболистам нужно пробовать себя на более высоком уровне», — сказал Филимонов Sport24.

Комментируя переход Матвея Сафонова в ПСЖ, Филимонов отметил, что важно понимать, какие приоритеты у голкипера во главе угла: быть основным в «Краснодаре» или запасным во французском клубе.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода Сафонова уже согласованы, о трансфере будет объявлено в июне. Отмечается, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее депутат Милонов назвал будущий переход Сафонова в ПСЖ предательством.