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Юран считает, что Цымбаларь был талантливее Кварацхелии

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Бывший нападающий московского «Спартака» Сергей Юран рассказал о самом талантливом российском футболисте, с которым ему довелось выступать в одной команде.
Юран считает, что Цымбаларь был талантливее Кварацхелии
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Илюха Цымбаларь. Считаю, он ошибся, когда не поехал в «Лацио». Сейчас мы наблюдаем за игрой Хвичи в «Наполи». Уверен, Цымбаларь бы тоже произвел фурор в Серии А. Я бы Илью даже повыше поставил по таланту», — сказал Юран в интервью «Спорт-Экспрессу».

Цымбаларь провёл за «Спартак» 204 матча, в которых забил 54 мяча и отдал 40 результативных передач. Также он известен по выступления за одесский «Черноморец».

Ранее сообщалось, что Кварацхелия является самым дорогим игроком с постсоветского пространства в истории.

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