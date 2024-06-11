Юран считает, что Цымбаларь был талантливее Кварацхелии

Бывший нападающий московского «Спартака» Сергей Юран рассказал о самом талантливом российском футболисте, с которым ему довелось выступать в одной команде.

«Илюха Цымбаларь. Считаю, он ошибся, когда не поехал в «Лацио». Сейчас мы наблюдаем за игрой Хвичи в «Наполи». Уверен, Цымбаларь бы тоже произвел фурор в Серии А. Я бы Илью даже повыше поставил по таланту», — сказал Юран в интервью «Спорт-Экспрессу».

Цымбаларь провёл за «Спартак» 204 матча, в которых забил 54 мяча и отдал 40 результативных передач. Также он известен по выступления за одесский «Черноморец».

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