Кварацхелия является самым дорогим игроком с постсоветского пространства в истории
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Список возглавил грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия. В настоящий момент его трансферная стоимость составляет €85 млн.
На второй позиции расположился украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик. Его стоимость была €60 млн. Третий — ещё один украинец Андрей Шевченко (€51 млн).
Самым дорогим российским футболистом в рейтинге является полузащитник «Монако» Александр Головин. В 2018 году он оценивался в €30 млн.
Ранее сообщалось, что Кварацхелия дал согласие на переход в ПСЖ.