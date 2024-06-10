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Кварацхелия является самым дорогим игроком с постсоветского пространства в истории

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Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов с постсоветского пространства за всю историю.
Кварацхелия является самым дорогим игроком с постсоветского пространства в истории
  • Gettyimages.ru
  • © Giuseppe Maffia / NurPhoto

Список возглавил грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия. В настоящий момент его трансферная стоимость составляет €85 млн.

На второй позиции расположился украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик. Его стоимость была €60 млн. Третий — ещё один украинец Андрей Шевченко (€51 млн).

Самым дорогим российским футболистом в рейтинге является полузащитник «Монако» Александр Головин. В 2018 году он оценивался в €30 млн.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия дал согласие на переход в ПСЖ.

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