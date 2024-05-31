Corriere dello Sport: Кварацхелия дал согласие на переход в ПСЖ

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может перейти в ПСЖ в летнее трансферное окно.

Как сообщает Corriere dello Sport, футболист дал согласие на переход во французский клуб, однако многое будет зависеть от позиции «Наполи», который пока не хочет отпускать игрока.

По информации Foot Mercato, ПСЖ сделал предложение итальянскому клубу в €100 млн за полузащитника.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил 11 мячей и отдал девять результативных передач в 45 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €80 млн.

Ранее агент Кварацхелии подтвердил наличие предложения от ПСЖ.