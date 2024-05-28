Агент Кварацхелии подтвердил наличие предложения от ПСЖ

Мамука Джугели, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, высказался о предложении своему клиенту от ПСЖ.

«Информация об интересе со стороны саудовских клубов не соответствует действительности, но есть интерес и предложение от ПСЖ. Всё зависит от «Наполи» и Де Лаурентиса», — приводит слова Джугели журналист Альфредо Педулла.

Как сообщает Foot Mercato, ПСЖ сделал предложение итальянскому клубу в €100 млн за полузащитника.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил 11 мячей и отдал девять результативных передач в 45 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €80 млн.

Ранее Кварацхелия поздравил Миранчука с победой в Лиге Европы.