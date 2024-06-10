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Тихонов: в России нужно транслировать Игры, мы же будем смотреть не только лягушатников

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Олимпийский чемпион Александр Тихонов объяснил, почему в России нужно транслировать Игры в Париже.

«В России нужно транслировать Олимпиаду. Мы этим подчеркнём, что спорт в нашей стране уважают. Мы же не только лягушатников будем смотреть, но и спорт высших достижений. Убеждён, что такого большого интереса без участия России Олимпийские игры не вызовут», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Чичерова высказалась об участии российских спортсменов в Играх в Париже.

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