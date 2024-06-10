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В Казахстане не против сыграть товарищеский матч со сборной России

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Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов высказался о возможности проведения товарищеского матча с командой России.
В Казахстане не против сыграть товарищеский матч со сборной России
  • РИА Новости

«У нас всегда есть желание сыграть со сборной России. Нам бы был интересен этот матч, но пока всё находится на стадии переговоров. Если получится договориться, то мы официально об этом объявим. Пока обсуждения по матчу между КФФ и РФС нет — есть желание от обеих сторон», — приводит слова Барменкулова Sport24.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

7 июня сборная России победила Белоруссию в товарищеском матче. Встреча в Минске завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Ранее Чеферин объяснил, почему юношеские сборные России не допускают к турнирам.

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