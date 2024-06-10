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Филатов: политику Дворковича в FIDE описывает фраза: «Кручу-верчу, обмануть хочу»

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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов высказался о политике президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича.
Филатов: политику Дворковича в FIDE описывает фраза: «Кручу-верчу, обмануть хочу»
  • РИА Новости

«Политику и действия президента FIDE Аркадия Дворковича можно описать фразой: «Кручу-верчу, обмануть хочу». Два года назад на конгрессе FIDE пять стран ставили на голосование вопрос о снятии санкций с ФШР. Аркадий Владимирович тогда сделал всё, чтобы этого не произошло, пообещав, что доверит этот вопрос президентскому совету FIDE. Но до сих пор президентский совет не рассмотрел отмену санкции», — приводит слова Филатова ТАСС.

Напомним, что Федерация шахмат России (ФШР) была временно отстранена от членства в FIDE. Дворкович же получил выговор из‑за участия в попечительском совете ФШР. Поводом для возбуждения дела стал запрос Федерации шахмат Украины.

Ранее Дворкович рассказал, что будет подавать апелляцию на решение комиссии по этике о вынесении ему выговора.

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