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Дворкович — о выговоре: буду подавать апелляцию на решение комиссии FIDE по этике

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Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович рассказал, что будет подавать апелляцию на решение комиссии по этике о вынесении ему выговора.

«Решение состоит из двух частей: временное исключение ФШР из FIDE и выговор мне. Решение должно вступить в силу через 60 дней, однако апелляцию надо подать в течение 21 дня. Это только первая инстанция, в части процедур это означает, что есть время на апелляцию и защиту», — сказал Дворкович ТАСС.

Напомним, что Федерация шахмат России (ФШР) была временно отстранена от членства в FIDE. Дворкович же получил выговор из‑за участия в попечительском совете ФШР. Поводом для возбуждения дела стал запрос Федерации шахмат Украины.

Ранее сообщалось, что FIDE призвала ФШР завершить работу на территории новых регионов России.

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