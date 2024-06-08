FIDE призвала ФШР завершить работу на территории новых регионов России

Международная шахматная федерация (FIDE) призвала Федерацию шахмат России (ФШР) прекратить деятельность на территории Крыма и новых регионов страны.

FIDE готова заменить решение о двухлетнем отстранении ФШР на условное с испытательным сроком в три года в том случае, если будет соблюдён ряд требований, сообщается в релизе на сайте организации.

В частности, в ФШР должны упразднить действующий попечительский совет, на членов которого наложены международные санкции. Более того, FIDE призывает к приостановке деятельности на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Накануне Международная шахматная федерация лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года.

Напомним, что поводом для возбуждения дела стал запрос Федерации шахмат Украины.

Ранее Песков назвал несправедливым решение ФИДЕ об исключении Федерации шахмат России.