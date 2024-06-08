FIDE призвала ФШР завершить работу на территории новых регионов России
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FIDE готова заменить решение о двухлетнем отстранении ФШР на условное с испытательным сроком в три года в том случае, если будет соблюдён ряд требований, сообщается в релизе на сайте организации.
В частности, в ФШР должны упразднить действующий попечительский совет, на членов которого наложены международные санкции. Более того, FIDE призывает к приостановке деятельности на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.
Накануне Международная шахматная федерация лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года.
Напомним, что поводом для возбуждения дела стал запрос Федерации шахмат Украины.
Ранее Песков назвал несправедливым решение ФИДЕ об исключении Федерации шахмат России.