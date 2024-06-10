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Состоялась жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 2024/25

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Состоялась жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25.

Группа А: «Динамо» Москва, «Спартак», «Крылья Советов», «Динамо» Махачкала.

Группа В: «Локомотив», «Ростов», «Оренбург», «Химки».

Группа С: «Краснодар», ЦСКА, «Ахмат», «Пари НН».

Группа D: «Зенит», «Рубин», «Факел», «Акрон».

В Пути РПЛ Кубка России сыграют 16 клубов чемпионата страны.

Команды сыграют два круга, всего шесть матчей. Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в верхнюю сетку второй стадии, третья команда группы — в нижнюю сетку второй стадии, последняя команда каждой группы закончит участие в турнире.

Ранее сообщалось, что Кубок России сохранит свой формат в сезоне-2024/25.

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