Кубок России сохранит свой формат в сезоне-2024/25

Бюро исполкома РФС приняло решение сохранить формат Кубка России в сезоне-2024/25.

Турнир также будет разделён на два пути — Путь РПЛ и Путь регионов.

В Пути РПЛ сыграют 16 клубов чемпионата России, которые будут разделены на четыре группы. Первая стадия Пути регионов пройдёт по кубковой системе. Она состоит из шести раундов. В первых трёх раундах примут участие любительские клубы и клубы Второй лиги. Начиная с четвёртого раунда к турниру присоединятся клубы МЕЛБЕТ — Первой лиги.

Плей-офф сохранит схему с двойным выбыванием. Как и в прошлом году, финал Пути регионов пройдёт в один раунд. Проигравшая в двухматчевом противостоянии финала Пути РПЛ команда вылетит из турнира и не будет играть с победителем первого этапа финала Пути регионов.

Также сообщается, что дата жеребьёвки группового раунда Пути РПЛ будет определена 6 июня.

Ранее сообщалось, что «Зенит» получил Кубок России на вечное хранение.