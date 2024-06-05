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Кубок России сохранит свой формат в сезоне-2024/25

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Бюро исполкома РФС приняло решение сохранить формат Кубка России в сезоне-2024/25.
Кубок России сохранит свой формат в сезоне-2024/25
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Турнир также будет разделён на два пути — Путь РПЛ и Путь регионов.

В Пути РПЛ сыграют 16 клубов чемпионата России, которые будут разделены на четыре группы. Первая стадия Пути регионов пройдёт по кубковой системе. Она состоит из шести раундов. В первых трёх раундах примут участие любительские клубы и клубы Второй лиги. Начиная с четвёртого раунда к турниру присоединятся клубы МЕЛБЕТ — Первой лиги. 

Плей-офф сохранит схему с двойным выбыванием. Как и в прошлом году, финал Пути регионов пройдёт в один раунд. Проигравшая в двухматчевом противостоянии финала Пути РПЛ команда вылетит из турнира и не будет играть с победителем первого этапа финала Пути регионов.

Также сообщается, что дата жеребьёвки группового раунда Пути РПЛ будет определена 6 июня.

Ранее сообщалось, что «Зенит» получил Кубок России на вечное хранение.

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