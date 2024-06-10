Винисиус: я не жертва расизма, а палач расистов

Игрок «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал тюремный срок для трёх болельщиков «Валенсии», оскорблявших его на матче.

«Многие просили меня не обращать на это внимание, другие говорили, что моя борьба была напрасной, что я должен просто играть в футбол. Но, как я всегда говорил, я не жертва расизма. Я палач расистов», — написал Винисиус в соцсетях.

21 мая 2023 года бразильский нападающий был оскорблён на почве расизма в матче с «Валенсией» (0:1). В середине второго тайма встреча была прервана из-за доносившихся с трибун расистских оскорблений в адрес 23-летнего игрока.

Болельщики признаны виновными по делу о расистских высказываниях и получили по восемь месяцев лишения свободы.

Ранее Винисиус заявил, что расисты должны сидеть в тюрьме.