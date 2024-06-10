Винисиус: я не жертва расизма, а палач расистов
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«Многие просили меня не обращать на это внимание, другие говорили, что моя борьба была напрасной, что я должен просто играть в футбол. Но, как я всегда говорил, я не жертва расизма. Я палач расистов», — написал Винисиус в соцсетях.
21 мая 2023 года бразильский нападающий был оскорблён на почве расизма в матче с «Валенсией» (0:1). В середине второго тайма встреча была прервана из-за доносившихся с трибун расистских оскорблений в адрес 23-летнего игрока.
Болельщики признаны виновными по делу о расистских высказываниях и получили по восемь месяцев лишения свободы.
Ранее Винисиус заявил, что расисты должны сидеть в тюрьме.