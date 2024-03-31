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Винисиус: расисты должны сидеть в тюрьме

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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор сделал новое заявление против дискриминации.
Винисиус: расисты должны сидеть в тюрьме
  • РИА Новости

«Расисты должны быть найдены. Матчи не могут продолжаться, пока они находятся на трибунах. Мы победим только тогда, когда расисты уйдут со стадионов и попадут в тюрьму», — написал игрок в соцсетях.

15 марта «Реал» обратился в прокуратуру из-за оскорблений Винисиуса на расовой почве.

Как отметили в пресс-службе клуба, королевский клуб осуждает поведение фанатов, неоднократно оскорблявших Винисиуса на расовой почве. И продолжит работу по защите ценностей футбола и спорта, борьбу за толерантность, несмотря на отвратительные эпизоды, которые происходят в настоящее время.

Ранее сообщалось, что в «Реале» беспокоятся из-за поведения Винисиуса Жуниора во время матчей.

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