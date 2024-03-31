Винисиус: расисты должны сидеть в тюрьме

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор сделал новое заявление против дискриминации.

«Расисты должны быть найдены. Матчи не могут продолжаться, пока они находятся на трибунах. Мы победим только тогда, когда расисты уйдут со стадионов и попадут в тюрьму», — написал игрок в соцсетях.

15 марта «Реал» обратился в прокуратуру из-за оскорблений Винисиуса на расовой почве.

Как отметили в пресс-службе клуба, королевский клуб осуждает поведение фанатов, неоднократно оскорблявших Винисиуса на расовой почве. И продолжит работу по защите ценностей футбола и спорта, борьбу за толерантность, несмотря на отвратительные эпизоды, которые происходят в настоящее время.

Ранее сообщалось, что в «Реале» беспокоятся из-за поведения Винисиуса Жуниора во время матчей.