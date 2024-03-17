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Sport.es: в «Реале» считают, что Винисиус вредит репутации клуба своим поведением

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В мадридском «Реале» беспокоятся из-за поведения нападающего команды Винисиуса Жуниора во время матчей.
Sport.es: в «Реале» считают, что Винисиус вредит репутации клуба своим поведением
  • Gettyimages.ru

По информации Sport.es, представителям клуба не нравится, что игрок своим поведением вызывает враждебность практически на всех гостевых стадионах.

Отмечается, что руководство испробовало все методы для предотвращения такого поведения, но ничего не помогло.

Накануне дубль Винисиуса помог «Реалу» обыграть «Осасуну» в матче Примеры.

Ранее Федерация футбола Бразилии поддержала Винисиуса на фоне скандала о расизме.

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