Федерация футбола Бразилии поддержала Винисиуса на фоне скандала о расизме

Президент бразильский федерации футбола Эднальдо Родригес выступил со словами поддержки в адрес форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Выражаю всю свою поддержку Винисиусу. Знаю, что предрассудки влияют на душевное состояние. Поэтому продолжу бороться за то, чтобы расисты были наказаны и удалены со стадионов», — приводит слова Родригеса пресс-служба федерации.

15 марта стало известно, что «Реал» обратился в прокуратуру из-за оскорблений Винисиуса на расовой почве.

Как отметили в пресс-службе «Реала», королевский клуб осуждает поведение фанатов, неоднократно оскорблявших Винисиуса на расовой почве. И продолжит работу по защите ценностей футбола и спорта, борьбу за толерантность, несмотря на отвратительные эпизоды, которые происходят в настоящее время.

Винисиус защищает цвета «Реала» с 2018 года. За мадридскую команду он провёл 252 матча, забил 75 голов и отдал 72 передачи. В последние годы бразильский форвард неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков противоборствующих команд.

Ранее защитник екатеринбургского «Урала» Эммерсон раскритиковал идею вставать на колено в знак борьбы с расизмом.