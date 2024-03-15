Футболист «Урала» Эмерсон назвал бредом идею вставать на одно колено в знак борьбы с расизмом

Защитник екатеринбургского «Урала» Эмерсон раскритиковал идею вставать на колено в знак борьбы с расизмом, которая до недавнего времени применялась во многих странах.

«Бред! Акция может пройти только один раз, иначе она превращается в традицию. Выразили свой протест — молодцы. Но вставать на колено перед каждым матчем — какая-то ерунда», — сказал Эмерсон Sport24.

По его словам, один раз провести подобную акцию было бы достаточно.

Эмерсон известен по выступлениям за украинские «Черноморец», «Карпаты» и «Олимпик», датский «Вайле» и российские «Армавир» и «СКА-Хабаровск». Цвета «Урала» он защищает с 2022 года.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) заявила о намерении ужесточить санкции за проявление расизма.