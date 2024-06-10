Легкоатлетка Макаренко назвала главную мотивацию в условиях отстранения от международных стартов

Чемпионка России в спринте Кристина Макаренко рассказала о мотивации в условиях отстранения от международных стартов.

«Откуда беру мотивацию? Желание показать свои возможности, понять, на что способен твой организм. Наверное, для меня главная мотивация — показать секунды, которые будут для меня важны», — приводит слова Макаренко «Матч ТВ».

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Ранее Сергей Шубенков высказался о возможности выступить на Олимпиаде-2028.