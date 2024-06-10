RT в Telegram
Подпишись

Легкоатлетка Макаренко назвала главную мотивацию в условиях отстранения от международных стартов

Короткая ссылка
Чемпионка России в спринте Кристина Макаренко рассказала о мотивации в условиях отстранения от международных стартов.
Легкоатлетка Макаренко назвала главную мотивацию в условиях отстранения от международных стартов
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Откуда беру мотивацию? Желание показать свои возможности, понять, на что способен твой организм. Наверное, для меня главная мотивация — показать секунды, которые будут для меня важны», — приводит слова Макаренко «Матч ТВ».

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Ранее Сергей Шубенков высказался о возможности выступить на Олимпиаде-2028.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить