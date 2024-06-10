Медведева: за рубежом считают несправедливым бан России, но мнение не могут высказать из-за политики

Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась об отстранении россиян от международных турниров.

«Мне интересно, чтобы наши фигуристы вернулись на мировую арену. Федерация делает всё, чтобы сохранить зрительский интерес, но если мы не вернёмся, то сохранить популярность фигурного катания будет крайне тяжело.

Более того, я вам скажу, что общалась со многими действующими фигуристами из других стран, и они понимают, что наши спортсмены никому ничего плохого не сделали, и признают, что это несправедливо, но мнение никто не может высказать из-за политики», — сказала Медведева в интервью «Большому спорту».

Евгения является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр. Она дважды выигрывала чемпионаты мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.

С 2020 года спортсменка не выступает на соревнованиях, но участвует в ледовых шоу и занимается своими проектами на YouTube.

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