Медведева считает Джордана, Яшина и Месси величайшими спортсменами в истории

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева назвала величайших спортсменов в истории.

«Одного тяжело выделить, поэтому назову троих: Майкл Джордан, Лев Яшин и Лионель Месси», — сказала Медведева в интервью «Большому спорту».

Майкл Джордан является лучшим баскетболистом в истории по версии ESPN. Лионель Месси — футболист «Интер Майами» и сборной Аргентины. Он чемпион мира, на его счету рекордные восемь «Золотых мячей». Лев Яшин признан лучшим вратарём ХХ века по версии ФИФА.

Ранее Медведева призналась, что набрала вес из-за стресса после Олимпиады-2018.