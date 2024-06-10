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Призёр ЧР по лыжному двоеборью Овсянников дисквалифицирован на четыре года

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Призёр чемпионата России по лыжному двоеборью Александр Овсянников был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Призёр ЧР по лыжному двоеборью Овсянников дисквалифицирован на четыре года
  • РИА Новости

Об этом сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

В пробе спортсмена обнаружили фонтурацетам. Дисквалификация закончится 30 марта 2027 года. Отмечается, что был зачтён отбытый срок временного отстранения с 31 марта 2023 года.

27-летний Овсянников является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов России в командном турнире.

Ранее сообщалось, что USADA с января по апрель проверило почти в четыре раза меньше фигуристов, чем РУСАДА.

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