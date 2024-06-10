Призёр ЧР по лыжному двоеборью Овсянников дисквалифицирован на четыре года
- РИА Новости
Об этом сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
В пробе спортсмена обнаружили фонтурацетам. Дисквалификация закончится 30 марта 2027 года. Отмечается, что был зачтён отбытый срок временного отстранения с 31 марта 2023 года.
27-летний Овсянников является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов России в командном турнире.
Ранее сообщалось, что USADA с января по апрель проверило почти в четыре раза меньше фигуристов, чем РУСАДА.