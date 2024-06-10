Призёр ЧР по лыжному двоеборью Овсянников дисквалифицирован на четыре года

Призёр чемпионата России по лыжному двоеборью Александр Овсянников был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

В пробе спортсмена обнаружили фонтурацетам. Дисквалификация закончится 30 марта 2027 года. Отмечается, что был зачтён отбытый срок временного отстранения с 31 марта 2023 года.

27-летний Овсянников является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов России в командном турнире.

Ранее сообщалось, что USADA с января по апрель проверило почти в четыре раза меньше фигуристов, чем РУСАДА.